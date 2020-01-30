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تأسيس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الطائف

للإسهام في تمكين المرأة السعودية من العمل وقعت جامعة الطائف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون لتأسيس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال.

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ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة الطائف الدكتور بكر عبدالباسط أن الجامعة تسعى لتقديم برنامج دبلوم حاضنات الأطفال، لتأهيل الراغبات للعمل في هذا المجال بالمهارات والمعارف والخبرات اللازمة لجعلهن قادرات على المساهمة بفاعلية في تنمية الطفل معرفيا وعاطفيا واجتماعيا وجسديا ولغويا، مبينا أن جامعة الطائف تسعى أيضا من خلال تقديم هذا البرنامج إلى سد احتياج القطاع الأهلي، سواء في الحضانات التابعة له أو في دور ضيافة الأطفال.

وأكد أن تأسيس هذا البرنامج يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، واستجابة لخطة تحول وزارة التعليم 2020، والتي تضمنت بنودها تطوير برامج حاضنات الأطفال ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتوفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحاضنات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم. وقال إن البرنامج يعد الأول من نوعه في المملكة، وإنه بناء على هذه المذكرة الموقعة مع وزارة العمل ستقدم جامعة الطائف، بالتعاون مع الوزارة برنامج دبلوم «حاضنات الأطفال»، واعتماده كبرنامج دبلوم مهني بمدة فصلين دراسيين مع إدخال الجانب العملي التدريبي فيه، بحيث يتم الاعتماد على المعارف العملية إضافة إلى المعرفة العلمية.