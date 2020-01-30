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تأكيد صحة البيانات في «نور» شرط للدخول في حركة نقل المعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اشترطت وزارة التعليم تأكيد صحة البيانات في النظام الالكتروني (نور) للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

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وأوضحت الوزارة أن تاريخ المباشرة يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعين فيها كمعلم أو معلمة بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني. أما المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدون لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وتراعي وزارة التعليم ضمن أولوياتها المعدل التراكمي، وذلك من واقع وثيقة التخرج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه، مبينة أن عام التخرج يرصد من واقع وثيقة التخرج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو التحسين.

ماذا تشمل البيانات؟