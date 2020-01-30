شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة
تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020. «مكة» تواصل رصدها بالبعد السادس، وهو «تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته».
البعد السادس: تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته
يهدف إلى تذليل العقبات أمام تنمية سوق العمل لجميع فئات المجتمع، وذلك عبر تعزيز ثقافة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير الأدوات والوسائل الممكنة لها، بما يجعل بيئة العمل مناسبة للمرأة، وكذلك عبر إقامة البرامج الداعمة لإعادة تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وسن الأنظمة واللوائح المؤسسية التي تجعل بيئة العمل موائمة لهم، بما يضمن اندماجهم في سوق العمل. كما يعنى البعد كذلك بوضع آليات متطورة للتفتيش وتسوية الخلافات العمالية، مما يحسن تجربة المواطنين والوافدين، ويسهم في جذب المواهب والكفاءات العالمية.
الجهات المشاركة
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وزارة الخدمة المدنية
- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
أبرز التحديات
- محدودية أدوات تمكين فئات المجتمع الأقل مشاركة في سوق العمل
- محدودية الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي
- محدودية برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المرأة
- ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية
- ضعف التزام بعض المنشآت بأنظمة العمل
- طول إجراءات تسوية الخلافات العمالية
- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
- تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل
- تحسين ظروف العمل للوافدين
- استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكن لفئات المجتمع دخول سوق العمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.