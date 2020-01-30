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18.7 مليون ساعة تطوعية محققة في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تجاوزت ساعات العمل التطوعي المحققة العام الماضي 18.7 مليون ساعة تطوعية بنسبة متطوعين سعوديين بلغت 91%، وذلك بحسب إحصائية الأعمال التطوعية في 2019 التي حققتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محققة مستهدفات التشجيع على ذلك، ضمن برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي ورفع الوعي بأهميته وأثره على الفرد والمنظمات والمجتمع، واستكمالا لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف أن التجربة التطوعية تركت أثرا إيجابيا على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، فيما أبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة، مشيرا إلى أن عددا من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.

التطوع في 2019