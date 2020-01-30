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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.