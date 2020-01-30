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خادم الحرمين يبحث مع مديرة اليونسكو تعزيز وتطوير التعاون الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

إلى ذلك بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات، قال فيها «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».