شكرا لقرائتكم خبر

ولي العهد يستعرض التعاون مع اليونسكو وفق رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي. Advertisements وشهد اللقاء استعراض المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. حضر اللقاء وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. إلى ذلك بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات، قال فيها «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة».



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستعرض التعاون مع اليونسكو وفق رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.