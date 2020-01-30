3 أشهر مهلة لأصحاب المركبات الحاملة لوحات غير سعودية لتصحيح وضعها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
دعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، لمعالجة أوضاع مركباتهم، مع مراعاة إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها.
وأوضحت إدارة المرور أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها، محددة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها، وهي مرور قسم الروضة بالرياض، وفي الشرقية حاضرة الدمام، ومرور حفر الباطن والأحساء والخفجي، وشعب الرخص في كل من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والقصيم وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف والقريات والطائف وجدة.
الشروط المطلوبة
- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها
- إحضار وثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بإدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة
- تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل
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