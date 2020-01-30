إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف.. والجهات المختصة تباشر الحادث

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الخميس، اصطدام مركبتين بمحافظة الطائف، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المركز: اصطدام مركبتين في قرية «قيا» بمحافظة الطائف، نتج عنه عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وكانت مصادر «عاجل»، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، عن أن فرقًا إسعافية باشرت حادثًا مروعًا وقع على طريق الطائف بالقرب من مثلث أبوراكة، فيما تشير الحصيلة الأولية إلى عشر إصابات متنوعة، في وقت لم يتضح فيه ما إذا كان نفس الحادث الذي أعلن عنه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) أم لا.

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