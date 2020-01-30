«تراحم جازان» تعلق على إلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بـ«قضاء التنفيذ»

أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان، عن ترحيبها وارتياحها البالغ للتعليمات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاوي، باعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المتبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية.

وأكد رئيس لجنة (تراحم) جازان علي بن موسى زعلة، أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلة نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بما يضمن تخفيف معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين.

وطالب رئيس اللجنة بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم وزير العدل التي تجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها.

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