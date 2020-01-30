خادم الحرمين يستقبل مديرة يونسكو بحضور وزراء ومسؤولين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي. وجرى -خلال الاستقبال- استعراض أبرز جهود منظمة يونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم. اقرأ أيضا: Advertisements بالفيديو.. السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو اليونسكو تدرج نخيل التمر السعودي لقائمة صون التراث الثقافي غير المادي «اليونسكو» تستضيف معرضًا للفنان التشكيلي السعودي عثمان الخزيم

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