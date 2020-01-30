الشيخ المطلق يحذر من أضرار «النسويات» على الفتيات.. وينصح الآباء

حذّر عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الآباء والأمهات، مما وصفه بـ«النسويات» لخطرها على البنات، ودفعهن للانتحار أو الهروب من البلاد، وأوصى الشيخ المطلق -خلال برنامج «سؤال على الهاتف» بإذاعة «القرآن الكريم»- الآباء بأن يكونوا ذوي حلم مع أبنائهم، حيث إنهم -في هذا العصر- ليسوا مثل الشباب في الزمن الماضي. مشيرًا إلى أنه «في هذا العصر يوجد أصحاب السوء الذين قد يستعلون المراهقين في المخدرات وغيرها من أعمال الشر».

وأضاف: أن من يسمّون «النسويات»، يؤثّرن على البنات ويغيرن أفكارهن، ما يجعلهن يفكرن بالانتحار أو الهروب والخروج من البلاد، وهناك يصدمن بالواقع المرير، ويعملن في المطاعم بتنظيف الأواني، بعدما كن معززات مكرمات في وطنهن وأسرهن، كما أن بعضهن -كما نسمع- أصيب بأمراض نفسية. مضيفًا أن هؤلاء «الشياطين النسوة» أفسدوا أولئك البنات حتى أخرجوهن من بيوتهن وبلادهن.

ودعا المطلق الآباء إلى الجلوس مع أبنائهم والاستماع إليهم ومصادقتهم، لإبعادهم عن الشرور، كما وجّه رسالة للأبناء، بأن الرسول الكريم أوضح أن رضا الله من رضا الوالدين، وأن سخطه من سخطهما. مضيفًا أن دعوة الوالد لولده مستجابة، كما أن دعوة الوالد على ولده مستجابة أيضًا.

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