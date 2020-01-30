شركة «إم إس دي» تحصل على جائزة «بيئة العمل المدمجة»

أعلنت الشركة الرائدة في مجال صناعة الأدوية وتقديم الخدمات الصحية «إم إس دي»، عن حصولها على جائزة «بيئة العمل المدمجة» خلال الحفل السنوي السادس لجوائز التنوع والشمولية العالمي (GED) الذي أقيم مؤخرًا في لندن.

ويعتبر مؤتمر جوائز (GED) من الفعاليات المرموقة التي يتم تنظيمها سنويًّا، حيث يتم من خلاله تكريم المؤسسات التي تقوم ببذل جهود استثنائية لتطبيق مناهج جديدة للتنوع والشمولية في بيئة العمل الخاصة بها، وركز المؤتمر في دورته السادسة على أهمية الشفافية في قياس التأثير.

وتتبنى شركة «إم إس دي» سياسات وبرامج تشجع التنوع العرقي والشمولية في بيئة العمل، وتم تكريمها نظيرًا للأنظمة التي تعمل الشركة وفقها في تقييم وتعزيز التنوع والشمولية، وجاء توقيع الرئيس التنفيذي تعهد لتحقيق أعلى مستويات التنوع والشمولية في بيئة العمل من ضمن أبرز المنجزات التي حققتها الشركة، ذلك بالإضافة إلى دعمها لمجموعات موارد الموظفين، وتقديم البرامج التدريبية لتطوير المهارات الإدارية للموظفين.

من جانبها، قالت مديرة الموارد البشرية، في «إم إس دي» ندى الشعيبي: «التزامنا بخلق بيئة تتميز بالتنوع لا يتوقف على التوظيف، حيث نقوم بتصميم برامج تعليمية لتشجيع ثقافة الاحترام والتسامح والانصاف بالإضافة إلى الشعور بالانتماء، وذلك لضمان وجود بيئة عمل ترتسم معالمها بمعاني الدمج المجتمعي».

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بدوره، قال المدير العامّ لشركة «إم إس دي» عبد الله نبيل: «نقوم من خلال عملياتنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من ثروة المعرفة والرؤى الطموحة ووجهات عمل موظفينا في بيئة عمل آمنة وتثمن آراء موظفيها، وذلك من أجل تحقيق أهدافنا الرامية إلى خدمة المرضى وتزويدهم بالخدمات والمنتجات المبتكرة».

وكانت الشركة قد نالت جائزة «الاستراتيجية الأفضل للتنوع والشمولية» أيضًا، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز بيئة عمل المستقبل والذي تم انعقاده في دولة الإمارات مؤخرًا.

وتكرم جائزة بيئة عمل المستقبل الجهود التي يتم بذلها لتطوير الموارد الشرية في منطقة الشرق الأوسط، كما تقوم بتكريم الأفراد والمؤسسات التي ساهمت جهودهم في تنمية مجال الموارد البشرية في المنطقة، وقد نشرت الشركة نتائج بحث يوضح فوائد الاستراتيجية ومستوى تأثيرها على الموارد البشرية وبيئة العمل.

يذكر أن شركة (MSD) هي شركةً عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية بخبرة تمتدّ لأكثر من 100 عام، وتعمل على تقديم الابتكارات الطبية والأدوية واللقاحات للأمراض الخطيرة.