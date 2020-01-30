مركز «الوقاية من الأمراض» يحذر السعوديين والمقيمين من السفر إلى الصين

حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) التابع لوزارة الصحة، اليوم الخميس، من السفر إلى الصين عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب المركز –عبر إنفوجراف نشره على حسابه بتويتر- بالتريث في السفر إلى الصين حتى السيطرة على الفيروس، بعدما أعلنت الصين، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 170 حالة وفاة و7711 إصابة.

وذكر المركز أنه «نظرًا إلى استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، وحرصًا على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين، بالتريث في السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وحتى تتم السيطرة التامة على المرض».

من جانبها، قررت روسيا إغلاق الحدود مع الصين بسبب تفشي الفيروس؛ حيث وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مرسومًا يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

اقرأ أيضًا: