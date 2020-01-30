حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) التابع لوزارة الصحة، اليوم الخميس، من السفر إلى الصين عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطالب المركز –عبر إنفوجراف نشره على حسابه بتويتر- بالتريث في السفر إلى الصين حتى السيطرة على الفيروس، بعدما أعلنت الصين، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 170 حالة وفاة و7711 إصابة.
وذكر المركز أنه «نظرًا إلى استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، وحرصًا على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين، بالتريث في السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وحتى تتم السيطرة التامة على المرض».
من جانبها، قررت روسيا إغلاق الحدود مع الصين بسبب تفشي الفيروس؛ حيث وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مرسومًا يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. سعوديون يروون لـ«عاجل» لحظات الرعب في شوارع «ووهان»
أمريكا ترسل خبراء في مهمة صحية إلى الصين بسبب كورونا
فيروس كورونا المستجد يضرب مبيعات أجهزة «أيفون» حول العالم
«ووهان» تواصل نشر كورونا الجديد.. وكندا تسجل ثالث إصابة
كانت هذه تفاصيل خبر مركز «الوقاية من الأمراض» يحذر السعوديين والمقيمين من السفر إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.