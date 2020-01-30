«مدني ‫جازان» يحذر من مجاري السيول والأودية والتوصيلات الكهربائية‬‬

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وأهاب العقيد الغامدي بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيُّرات في الحالة الجوية.

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