المرور: مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع مركبات اللوحات غير السعودية

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية، وتجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من الآن، لمعالجة أوضاع مركباتهم.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يجب مراعاة التالي عند مراجعة الإدارات الرئيسة:

أولًا: إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكل إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة. وثانيًا: تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.

وحدّدت الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها وهي:

1. إدارة مرور منطقة الرياض: مرور قسم الروضة.

2. إدارة مرور المنطقة الشرقية: حاضرة الدمام- شعبة مرور محافظة حفر الباطن- شعبة مرور محافظة الأحساء- شعبة مرور محافظة الخفجي.

3. إدارة مرور العاصمة المقدسة: شعبة الرخص.

4. إدارة مرور منطقة المدينة المنورة: شعبة الرخص.

5. إدارة مرور منطقة القصيم: شعبة الرخص.

6. إدارة مرور منطقة عسير: شعبة الرخص.

7. إدارة مرور منطقة تبوك: شعبة الرخص.

8. إدارة مرور منطقة حائل: شعبة الرخص.

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9. إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية: شعبة الرخص.

10. إدارة مرور منطقة جازان: شعبة الرخص.

11. إدارة مرور منطقة نجران: شعبة الرخص.

12. إدارة مرور منطقة الباحة: شعبة الرخص.

13. إدارة مرور منطقة الجوف: شعبة الرخص

14. إدارة مرور محافظة القريات: شعبة الرخص.

15. إدارة مرور محافظة الطائف: شعبة الرخص.

16. إدارة مرور محافظة جدة: شعبة الرخص.

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