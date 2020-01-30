تنفيذ القصاص في يمنية طعنت زوجها السعودي حتى الموت بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل قصاصًا في امرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث أقدمت عائشة أحمد عمر باحسين (يمنية الجنسية)، على قتل زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط (سعودي الجنسية)؛ وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وكانت الجهات المختصة قد ألقت القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها. وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في الجانية، اليوم الخميس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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