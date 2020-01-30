علمت «عاجل» اليوم الخميس، أن فرقًا إسعافية تباشر حادثًا مروعًا وقع على طريق الطائف.
وقع الحادث بالقرب من مثلث أبو راكة، والحصيلة الأولية تشير إلى عشر إصابات متنوعة.
وأوضحت المعلومات الأولية أن حالة الإصابات خطيرة ومتوسطة.
وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع على طريق الطائف.. والحصيلة الأولية: 10 إصابات خطيرة ومتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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