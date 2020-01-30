حادث مروع على طريق الطائف.. والحصيلة الأولية: 10 إصابات خطيرة ومتوسطة

علمت «عاجل» اليوم الخميس، أن فرقًا إسعافية تباشر حادثًا مروعًا وقع على طريق الطائف.

وقع الحادث بالقرب من مثلث أبو راكة، والحصيلة الأولية تشير إلى عشر إصابات متنوعة.

وأوضحت المعلومات الأولية أن حالة الإصابات خطيرة ومتوسطة.

وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل.