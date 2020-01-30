عبر نظام نور.. «التعليم» توضح البيانات المطلوبة لدخول حركة النقل

أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أهمية تأكيد صحة البيانات في النظام الإلكتروني (نور)، للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن البيانات تشمل «التخصص» الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه، و«التخصص المزدوج» مثل الرياضيات والعلوم، الذي يكون بحسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.

وأشارت الوزارة إلى أن «تاريخ المباشرة» يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيَّن فيها بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماته منها إلى وزارة التعليم، كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني. أما المنقولة خدماتهم إلى الكادر التعليمي، فيدوَّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وأكدت الوزارة أنها تراعي ضمن أولوياتها «المعدَّل التراكمي»؛ وذلك من واقع وثيقة التخرُّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.

وأوضحت وزارة التعليم أن «عام التخرج» يُرصد من واقع وثيقة التخرج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.

وكان وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية أمين نعمان، أوضح منذ عدة أيام، أن الوزارة فتحت باب التقديم على حركة التنقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، عبر نظام «نور»؛ وذلك حتى 26 جمادى الآخرة، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل.

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