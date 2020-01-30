السعودية اليوم / انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 4 فبراير



الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

تنطلق 4 فبراير القادم في العاصمة الرياض, أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى الذي يقام تحت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في فندق "الريتز كارلتون" بمشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها وعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

ومن المتوقع أن يتجاوز حضور هذا المنتدى أكثر من 1000 شخص من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة، فيما ستتم خلال جلسات المنتدى مناقشة عدد من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، إضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال, وسيتم ذلك من خلال أكثر من 50 جلسة في خمسة محاور رئيسة هي: صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي ، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها. ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبّاً على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلّط الضوء كذلك على موضوعات الابتكار والاستثمار في هذا المجال, إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة إضافة لحماية الأطفال.

يُذكر أن المنتدى يُقام بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية

ويُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنتدى الدولي للأمن السيبراني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى (www.globalcybersecurityforum.com) وقنوات المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي (https://twitter.com/gcfriyadh) (https://www.linkedin.com/company/global-cybersecurity-forum/) (https://www.instagram.com/gcfriyadh/).

// انتهى //

19:17ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستنطلق 4 فبراير القادم في العاصمة الرياض, أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى الذي يقام تحت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في فندق "الريتز كارلتون" بمشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها وعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.ومن المتوقع أن يتجاوز حضور هذا المنتدى أكثر من 1000 شخص من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة، فيما ستتم خلال جلسات المنتدى مناقشة عدد من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، إضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال, وسيتم ذلك من خلال أكثر من 50 جلسة في خمسة محاور رئيسة هي: صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي ، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها. ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبّاً على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلّط الضوء كذلك على موضوعات الابتكار والاستثمار في هذا المجال, إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة إضافة لحماية الأطفال.يُذكر أن المنتدى يُقام بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وسيؤدي دوراً محورياً في تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال وتحت شعار "تضافر الجهود نحو عالم سيبراني أفضل".ويُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنتدى الدولي للأمن السيبراني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى (www.globalcybersecurityforum.com) وقنوات المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي (https://twitter.com/gcfriyadh) (https://www.linkedin.com/company/global-cybersecurity-forum/) (https://www.instagram.com/gcfriyadh/).// انتهى //19:17ت م0234

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.