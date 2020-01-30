السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة



الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) أودري أزولاي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، واستعراض دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، ودعم أعمال اليونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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18:44ت م

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