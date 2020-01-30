السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال بالسودان



الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

اختتمت بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم اليوم، الدورة التدريبية القطرية في مجال تدريب مدربين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، التي عقدتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومركز البحوث والاستشارات الصناعية، وذلك ل (30) دارسًا من الباحثين بهيئة البحوث والاستشارات الصناعية بجمهورية السودان.

وتهدف الدورة إلى إعداد مجموعة من المدربين والاستشاريين في مجال ريادة الأعمال والابتكار لمساعدة المبتكرين ورواد الأعمال السودانيين في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات واقعية ذات قيمة اقتصادية ترفد القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الصناعة.

مما ذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تولي موضوع ريادة الأعمال والابتكار وتطوير سلاسل الإنتاج ونشر التكنولوجيا جل اهتمامها وتعطيها أولوية في مشروعاتها وأنشطتها.

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18:17ت م

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