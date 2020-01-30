

القطيف 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

التقى وكيل محافظة القطيف فلاح بن سلمان الخالدي بمقر المحافظة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز عبدالرحمن الخالدي ومرافقيه من منسوبي الفرع في إطار زيارته التفقديه لمكتب القطيف.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع ، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، وجرى من خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بدور فرع الوزارة بالمحافظة ،وأعرب الخالدي عن شكره لمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة والعاملين معه في فرع المحافظة على جهودهم في هذا الجانب مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان على توفير احتياجات المواطنين ومتابعتها والعمل على تحقيقها.

من جهته, أعرب مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عن شكره للمحافظ على حسن الاستقبال .

// انتهى //

18:07ت م

0211





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظة القطيف يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.