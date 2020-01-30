السعودية اليوم /محافظ الحرجة يتفقد مركز الغول ويفتتح مشروع الساحة الشعبية والحديقة العامة



ظهران الجنوب 05 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

قام محافظ الحرجة المكلف عوض مسعود ال جعدنه يرافقه عدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة أمس بجولة تفقدية في مركز الغول التابع للمحافظه.

وافتتح محافظ الحرجة المكلف مشروع الساحة الشعبية والحديقة العامة، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس البلدية المهندس حسن مضواح القحطاني .

وخلال الجولة شاهد ال جعدنه عرضا مرئيا عن المشاريع القائمة والجاري تنفيذها بحضور عدد من أهالي المركز، واستمع المحافظ ومرافقوه إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

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18:06ت م

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