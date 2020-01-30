نجم البولو ناتشو فيجيرواس سفير العلامة التجارية لشركة أمالا

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2020-01-30 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين نجم البولو الدولي إجناسيو “ناتشو” فيجيرواس كسفير العلامة التجارية لشركة أمالا، والتي تعتبر واحدة من أفخم مشاريع الصندوق السياحية والمرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج. وكان مشروع أمالا نشر تغريدة في وقت سابق قال فيها : “يسرنا الإعلان عن انضمام ناتشو فيجيرواس كسفير العلامة التجارية لشركة أمالا حيث سيعمل على رسم ملامح مرافقنا عالمية المستوى للبولو في إطار سعينا لدعم نمو رياضة البولو في المملكة العربية السعودية.” تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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