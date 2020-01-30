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شكرا لقرائتكم إنقاذ عشرينية غرقت أثناء تنزهها على شاطئ جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقابل كلية الطب
متابعات الخليج 365 - جازان
تمكنت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، مساء يوم أمس الأربعاء ٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، من إنقاذ مواطنة، تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، تعرضت لحالة غرق بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بالقطاع من أحد المواطنين يفيد بتعرض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.
وأضاف: “على الفور، تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بواجبهم حيث تم إنقاذ المواطنة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة، ولله الحمد”.
وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.
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