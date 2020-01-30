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شكرا لقرائتكم ساما تعلن تعليمات إدارة القروض محتملة التعثر للمنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لتمكين القطاع الخاص من الحصول على الائتمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، تهدف القواعد إلى التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.
تأتي هذه القواعد متسقة مع الجهود المحلية المبذولة في إطار تمكين القطاع الخاص، ومنها منح الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وأشارت “ساما” في بيان لها، إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقي لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تُظهِر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية، إلى جانب تمكين المنشآت المقترِضة من الالتزام بجداول السداد وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية، علمًا أنه يمكن الاطلاع على ملخص قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر عبر الرابط التالي: ( هنا ).
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