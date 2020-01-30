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ضابط يخسر في جلسة قمار ويقتل 4 أشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوي

تبحث السلطات في فيتنام عن ضابط شرطة بارز تردد أنه قتل أربعة من المقامرين وأصاب آخر بجروح خطيرة عندما أطلق عليهم الرصاص خلال شجار في مدينة هو تشي مينه.

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وذكرت شرطة منطقة كو تشي أن الحادث وقع عندما أطلق ضابط الشرطة لو كوك توان النار على مجموعة من شركائه في جلسة للقمار بمدينة هو تشي مينه.

وذكرت صحيفة فيتنام نيوز أن توان انضم لجلسة القمار، لكنه خسر أمواله، وتشاجر مع المقامرين الآخرين. وغادر الضابط المكان وعاد يحمل سلاحا وأطلق النار على باقي الأشخاص.

كما قتل بقرة في مكان قريب من موقع الحادث قبل أن يسرق دراجة بخارية من مقامر ويهرب.