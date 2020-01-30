شكرا لقرائتكم خبر عن «السديري» يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للمملكة لدى الأردن للأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية للسفير السديري اليوم، متمنيه له التوفيق في مهام عمله.