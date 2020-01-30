شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني : 14 ألف ريال مكافأة لباحث اكتشف تغرة أمنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أنه حرصاً على رفع الحماية لأنظمة المنشآت الإلكترونية من خلال أكثر من 4000 باحث أمني، نعلن عن تسليم أعلى مكافأة حتى الآن في منصة مكافآت الثغرات بقيمة: 14,219 ريال لأحد الباحثين وذلك لاكتشافه ثغرة أمنية في أحد الأنظمة.

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