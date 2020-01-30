شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجمارك يحذر من حساب مزور على تويتر والان نبدء بالتفاصيل

حذر محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، من حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصية ، وأرفق صورة للحساب في تغريدة له ودون بها " منتحل ، انتبهوا منه! تم إبلاغ تويتر."

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