شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «المالكي» والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد علي بن أحمد يحي المالكي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وعبر سموه خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد المالكي في منزلهم بمحافظة العيدابي، عن خالص العزاء والمواساة في الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما, أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

حضر العزاء وكيل محافظة العيدابي عيسي بن عبده عقيلي وعدد من المسؤولين والمشايخ.