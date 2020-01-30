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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ : ” جايك يا الرياض .. قريبًا “ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن قرب عودته للرياض بعد تماثله للشفاء.
وكتب تركي آل الشيخ على “تويتر” : “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه … الحمد لله … الحمد لله جايك يا الرياض قريبًا إن شاء الله”.
وكان آل الشيخ كشف في وقت سابق عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها المستشفى طالبًا من محبيه الدعاء له بالشفاء.
وتفاعل الكثير من المغردين مع تغريدات تركي آل الشيخ داعين الله له أن يكتب له الشفاء العاجل ويعود إلى الرياض في أسرع وقت.
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