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شكرا لقرائتكم صور .. وقف التعدي على 500 ألف متر بحميد العلايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
أوقفت محافظة محايل أمس، تعديات على مساحة 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، التي تقع في قرية سلوب بمركز حميد العلايا التابع للمحافظة، بعد أن قام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي بعمل عقوم ترابية وغرف وأحواش وشبوك.
وأوضح رئيس لجنة التعديات بمحافظة محايل عمر القنوي أن الآليات التابعة للبلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.
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