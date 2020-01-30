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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع قرب 8250 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بتداولات تجاوزت 3.7 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8246.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، وسامبا، ومتلايف إيه أي جي العربي، وتبوك الزراعية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، والزامل للصناعة، والفخارية، وأليانز إس إف، وولاء فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و 4.32%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 122.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7331.99 نقطة، وبتداولات تجاوزت 4.8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 552 صفقة.
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