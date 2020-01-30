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شكرا لقرائتكم بيبان الرياض يجمع١٨٠ جهة لدعم أصحاب المشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكثر من ٣٠٠ برنامج تدريبي يقدمها 150 خبيراً
متابعات الخليج 365 - منال الحميزي -تصوير : خالد الحمودي -الرياض
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤتمر ملتقى بيبان الرياض وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات اليوم الخميس ٣٠ يناير.
ويهدف المؤتمر إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، كما يحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع.
ويقدم الملتقى أكثر من ٣٠٠ برنامج تدريبي، وورش عمل يقدمها ١٥٠ مدرباً ومدربة لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وضم بيبان الرياض خلال جلسة اليوم الأول متحدثين ورواد أعمال عالميين في جلسات، حيث بدأ بكلمة افتتاحية للسيد جوناس كجيلبيرج شريك مؤسس شركة سكايب، كما تحدث في أول جلسة حوارية الدكتور محمد بن أحمد فتيحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي، وجوني فضل الله المدير التنفيذي في L.I.P.S Management، وآرام قباني مصممة واستشارية أزياء وذلك عن النقلات العالمية في قطاع بيع الأزياء بالتجزئة.
كما قدم الكلمة الرئيسية للجلسة الثانية رسيل موينستر مؤسس ومدير The Gritti Fund ، حيث تحدث بها د. ناصر العويشق، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى والحلول الإلكترونية “شركة تطوير للخدمات التعليمية“، والسيد فيل ريدهيد مدير تنتفيذي Deloitte Middle East، والدكتورة تغريد السراج الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي Upskillable، والسيد إريك جاميسون المدير التنفيذي للتعليم في السعودية GEMS Education، وذلك عن إعادة تقييم تجربة التعليم الخاصة بأجيال المستقبل.
وختمت الجلسة بكلمة من ستيفن جروف خبير اقتصادي ومحافظ الصندوق الوطني للتنمية في المملكة العربية السعودية.
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