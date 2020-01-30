خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لـ اليونسكو

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أودري أزولاي. وشهد الاستقبال استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وحضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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