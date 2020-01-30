تنبيه هام من التعليم للمعلمين وقادة المدارس بشأن نظام نور

وجّهت وزارة التعليم، أمس الأربعاء، تنبيهاً لجميع المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بشأن العمليات التي تجرى في نظام نور.
وأوضحت الوزارة أن جميع العمليات التي تتم في حسابات المعلمين وقادة المدارس في نظام نور تقع تحت مسؤوليتهم.
وأكدت أن عليهم الحفاظ على سرية كلمات المرور الخاصة بهم.
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