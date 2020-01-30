ماذا قالا خبيرا الطقس كراني والمسند عن الحالة الجوية بمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة؟

كشفا خبيرا الطقس بالمملكة “حسن كراني وعبدالله المسند” توقعاتهما بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وقال خبير الطقس حسن كراني، إنه مع نهاية اليوم الخميس، يبدأ الزائر القطبي بالرحيل عن معظم أجواء القطاع الغربي.
وأضاف “كراني” عبر تغريدة له بتويتر: انعموا بجمعة دافئة؛ فمع نهاية اليوم الخميس، يبدأ الرحيل الملموس للزائر القطبي عن معظم أجواء القطاع الغربي.
وتابع: ليلة الجمعة بنهارها الدفء يسود أجواء القطاع، ويتحول محور الدفء تدريجيًّا للعاصمة وبقية الوسطى والشرقية وجنوب أجواء القطاع الشمالي، مع صباح ووسط الجمعة.
من جهته أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عامّ تسود مناطق المملكة اليوم.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم أن يسود الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق.
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