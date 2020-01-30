تنبيه هام من المرور لأصحاب المركبات ذات هذه الفئة من اللوحات

نبهت الإدارة العامة للمرور، على أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية وتجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، بالتوجه إلى إدارات المرور الرئيسة بالمناطق لمعالجة أوضاعها قبل انتهاء مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
وكشفت إدارة المرور في إعلانها عن الشروط التي يجب الإلتزام بها من جانب مالكي المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية، منها إحضار المركبة ووثيقة ملكيتها وتقديم براءة ذمة من المطالبات المالية صادرة من دولة تسجيل المركبة، إضافة إلى تعبئة النماذج المطلوبة عن المركبة بكافة إدارات المرور الرئيسية بمناطق المملكة.
وحذرت إدارة المرور مالكي المركبات المذكورة من التخلف عن معالجة أوضاعها خلال 3 أشهر، وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات ومالكيها عقب انتهاء هذه المهلة.
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