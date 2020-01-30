حقيقة مراقبة سفر موظفي الحكومة لخارج المملكة من خلال ربط إلكتروني بين الأحوال والجوازات

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن الأنباء المتداولة بشأن تطبيق ربط إلكتروني بينها وبين الإدارة العامة للجوازات، للتأكد من سفر موظفي الجهات الحكومية إلى الخارج خلال تغيبهم عن العمل مجرد “إشاعة ” .

ووفقا لما نشره موقع ” اليوم ” ، فقد نفى سلمان الظاهر المتحدث باسم الوزارة ، صدور قرار يقضي بالربط الإلكتروني مع الجوازات، مؤكدا أنه لا وجود لقرار بهذا الشأن إطلاقاً، وأن ما جرى تداوله مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة .

وترددت أنباء جرى تداولها من دولة مجاورة وانتشرت على نطاق واسع في المملكة، تتحدث عن تطبيق الربط الإلكتروني المزعوم بين وزارة الخدمة المدنية و الجوازات، لمراقبة حركة دخول وخروج موظفي الجهات الحكومية من وإلى المملكة ، بسبب تغيب البعض عن العمل والسفر إلى إحدى الدول المجاروة بعد تقديم أعذار طبية لجهات عملهم .