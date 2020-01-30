ثقافي / معرض " خير أمة" بالمدينة المنورة ينمي القيم الإسلامية في نفوس الأطفال



المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

حظى معرض "خير أمة" الذي تنظمه الجامعة الاسلامية ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة) بإقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور، من خلال الأقسام المخصصة لهم و التي تسهم في تنمية القيم الإسلامية لديهم.

وتعرف الأطفال من خلال المعرض على عدد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل وعلى القيم الاسلامية بلغات متعددة ، بالإضافة إلى قيم المواطنة وأثرها في تحقيق الأمن والأمان في المجتمعات والتعبير عنها من خلال الرسم والمشاركة في المسابقات والأقسام المتخصصة.

كما شاهد الأطفال على مسرح المعرض، العديد من الأفلام الوثائقية الهادفة، والتي أنتجتها عمادة شؤون الطلاب، للتعريف برسالة الإسلام الخالدة.

يذكر أن المعرض الذي يستمر حتى 10 جمادى الآخر ، يستقبل زواره على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم العديد من الجوائز القيمة .

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16:33ت م

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