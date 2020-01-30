السعودية اليوم / إدخال 12 شخصا قدموا من الصين للعزل احترازيا في الأردن



عمّان 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أدخلت السلطات الأردنية 3 طلبة أردنيين قدموا جوّا للبلاد من الصين مساء أمس إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يوما .

وقال المدير العام لمستشفيات البشير الحكومية الدكتور محمود زريقات: إنه تم أيضا إدخال 9 أشخاص من الجنسية الصينية للعزل بعد وصولهم اليوم إلى مدينة العقبة جنوب الأردن ، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبي لإجراء ضبط العدوى المتعلقة بفيروس كورونا .

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الأردنية اليوم إنه لم تثبت حتى اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا الجديد.

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16:20ت م

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