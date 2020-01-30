السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار يلتقي وزير التعليم العالي



ابيدجان 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الله ألبيرت مابري تواكيس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم من خلال اعتماد إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جامعة فليكس هوفويت بواني بأبيدجان لنشر الدين الإسلامي الحنيف الوسطي المعتدل.

// انتهى //

15:47ت م

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