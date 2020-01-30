

الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

عقد أعضاء مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اللقاء التعريفي الأول بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتضمن تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء التعريف بجميع الأعضاء، وتقديم عرض عن الهيئة وهيكلها التنظيمي والمراكز التابعة لها والمهام والاختصاصات القائمة للهيئة ومراكزها، والمعالم العامة لخطة عمل الهيئة خلال 2020.

// انتهى //

15:47ت م

0170





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لقاء تعريفي لأعضاء مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.