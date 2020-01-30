السعودية اليوم / "تنمية طريف الأهلية" تعقد اجتماع مجلس الإدارة الدوري



طريف 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

عقد مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة أحمد بن صالح العنزي وذلك بمقر اللجنة.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات منها سبل تطوير الأعمال التنموية والتطوعية .

وأشار رئيس لجنة التنمية الاهلية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في المشاريع والبرامج الاجتماعية ،حاثّا أعضاء المجلس على العمل لتقديم برامج تنموية يحتاجها المجتمع ورفع مستوى سقف البرامج والمشاريع المقدمة واستهداف جميع شرائح المجتمع بالمحافظة.

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15:30ت م

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