

بريدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

شاركت جامعة القصيم، ممثلة في طلاب وطالبات قسم المحاسبة بالنادي الطلابي لكلية الاقتصاد والإدارة في المنتدى السعودي للمحاسبين (SAF)، الذي أقيم في مدينة الرياض في الفترة من 2-4 جمادى الثاني 1441هـ، وذلك من خلال ركن تعريفي عن الجامعة والمساهمات العلمية لقسم المحاسبة بالكلية في تطوير وتحديث مهنة المحاسبة من خلال الأبحاث والدراسات الأكاديمية والإصدارات العلمية، إضافة إلى التعريف بأبرز منجزات القسم ومخرجاته.

وهدفت المشاركة في هذا المنتدى إلى مساعدة الطلاب والطالبات المشاركين في التعرف على الجهات المشاركة في المنتدى والمتمثلة في الوزارات الحكومية والشركات الرائدة في مهنة المحاسبة والتواصل معها والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الهام، إضافة إلى التعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل وما يتطلبه من مهارات لجعلهم أكثر كفاءة .

وأكدت عضو هيئة التدريس بالقسم المحاضرة إيلاف الربدي، على أهمية المشاركة في هذا المنتدى، والتي سهّلت التواصل مع الجامعات الأخرى وتبادل الخبرات، وأيضا التعرف على متطلبات سوق العمل من خلال الشركات والجهات الحكومية المتواجدة لمشاركتها مع الطلاب والطالبات.

من جهته، أفاد رئيس النادي الطلابي طارق الغفيلي، أن المشاركة أتاحت للطلبة فرصة مهمة بالتعرف أكثر على حاجة وأهمية مهنة المحاسبة واحتياجات سوق العمل، مما يجعلهم أكثر طموحاً واستعداداً لتطوير أنفسهم والمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في توفير محاسبين على مستوى عالي من المعرفة العلمية والمهنية.

وأشارت الطالبة هاجر الحسياني، إلى أهمية الحضور والمشاركة في مثل هذه المنتديات والاستفادة من حضور ورش العمل والدورات التدريبية المصاحبة في رفع الوعي العلمي والمهني حول تخصصهم الدراسي، وعبرت عن سعادتها مع زميلاتها المشاركات بتمثيل الجامعة والكلية والتعريف بها لرواد المنتدى وزواره.

// انتهى //

15:30ت م

0158





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طلبة جامعة القصيم يشاركون في المنتدى السعودي للمحاسبين (SAF) بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.