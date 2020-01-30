السعودية اليوم / "تقني مكة" يختتم ورشة عمل "مديري مكاتب التنسيق الوظيفي"



جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل الكدسه أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، وفتح قنوات مباشرة بين منسقي التوظيف في الوحدات التدريبية وقطاعات الأعمال، الأمر الذي من شأنه مضاعفة فرص التدريب والتوظيف، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الكوادر المهنية من خريجي وخريجات المؤسسة للعمل في العديد من المجالات الوظيفية الإدارية والفنية في ظل التعاون مع منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة ألقاها كدسه خلال اختتام ورشة عمل "مديري مكاتب التنسيق الوظيفي" بمناطق المملكة الذي نظمتها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي واستضافتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين بمقر مبنى الشراكات الإستراتيجية بمحافظة جدة، بحضور المدير العام للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة الأستاذ أحمد العيسى.

وأكد الكدسه سعي المؤسسة وحرصها على أهمية استثمار العنصر البشري الذي يمثل المحور الرئيسي لاستكمال متطلبات تحقيق التكامل والتنمية بين "منظومة العمل" ، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود بما يعود على عملية التوطين ، والعمل على دعم خطط التوظيف .

وشهدت الورشة التي حضرها مديرو مكاتب التنسيق الوظيفي بإدارات عموم التدريب التقني بمناطق المملكة العديد من المواضيع كالتعريف برؤى إدارة التنسيق الوظيفي وآلية عملها في ظل الرؤية 2030 ، والمهام المرتبطة بمكاتب التنسيق الوظيفي في الإدارات العامة للمناطق والوحدات التدريبية والتحديات التي تواجهها ، ومناقشة موقع و تطبيق تقني ، وعناصر مؤشرات الأداء، واستعراض الحوافز المقترحة للعاملين بالميدان.

من جهته أكد المدير العام للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة أحمد العيسى أهمية مكاتب التنسيق الوظيفي كمنظومة لدعم خطط التوظيف، وكمنصة لتنسيق المسارات الوظيفية بما يتسق مع مبادرة "فرصة عمل لكل خريج" من خلال العمل على توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين في مختلف القطاعات، وتفعيل التواصل الإلكتروني بين مراكز التنسيق الوظيفي وقطاعات الأعمال، وعقد لقاءات مديري الموارد البشرية بقطاعات الأعمال في الوحدات التدريبية.

وأشار إلى أهمية توظيف الموقع الإلكتروني الخاص للإدارة "موقع تقني" ومتابعة عقد برامج تهيئة الخريج لسوق العمل بالوحدات التدريبية ، وكذلك تسويق وتفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالأجهزة الذكية يساعد الخريجين على الاستفادة من موقع تقني.

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15:17ت م

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