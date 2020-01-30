السعودية اليوم / مبادرة " شرقية خضراء" : زراعة 103 آلاف شجرة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية



الدمام 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة اليوم بزراعة مجموعة من الأشجار والأزهار الموسمية لزيادة الرقعة الخضراء في حي هجر بمدينة الدمام، بمشاركة أكثر من ٤٠ متطوعاً، وذلك ضمن مبادرة "شرقية خضراء".

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن زراعة هذه الأشجار والزهور في حي هجر جاء ضمن مبادرة "شرقية خضراء" ؛ لتعزيز زراعة وتشجير الأحياء والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن عدد الأشجار التي زُرعت ضمن المبادرة حتى الآن بلغ 103 آلاف شجرة.

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15:15ت م

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