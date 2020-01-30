السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يطلع على مشروع مستشفى عبدالله الراشد للتأهيل



الأحساء 5 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على مشروع مستشفى عبدالله الراشد للتأهيل بالأحساء، وذلك خلال استقباله اليوم مدير مشروع مستشفى عبدالعزيز الراشد، وعدد من مشرفي المشروع، وذلك في مكتب سموه بالمحافظة في الهفوف.

ووجه سمو محافظ الأحساء بالعمل على تلبية كافة الاحتياجات التي تحتاجها المحافظة، والتي منها توفير مستشفيات للتأهيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون أحد المرافق الطبية التي تخدم المرضى على نطاق واسع وتلبي احتياجاتهم الصحية، وفق المعايير التي ستظهر المستشفى بمستوى متميز.

وأكد سموه على أهمية توجيه موارد المشروع لخدمة أبناء المحافظة والاستفادة المثلى من هذا المشروع، معبراً عن شكره لإسهامات الشيخ عبدالله الراشد، وتبرعه للمشروع الذي سيكون له الأثر الطيب في توفير خدمات صحية متطورة بالمحافظة.

بدوره أوضح مدير مستشفى الراشد أن هذا المشروع هو خيري ويعد من المشاريع التنموية الطبية في محافظة الأحساء، مبيناً إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة ١٠٠،٠٠٠ متر مربع للمشروع على الطريق الدائري الشمالي بمحافظة الأحساء، وقد تم تسجيلها باسم وزارة الصحة، مبيناً إلى أنه تم تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليون ريال لإقامة المشروع وفق أفضل المعايير الهندسية.

وقدم الراشد شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته السديدة والتي ستكون بإذن الله دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات.

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15:14ت م

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